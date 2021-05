Busje rijdt tegen boom en vliegt in brand: één dode

Na de frontale botsing vloog het voertuig in brand. Nadat het vuur was geblust bleek dat één inzittende was overleden. Over de identiteit van het slachtoffer moet later meer blijken. De bestelbus heeft een Pools kenteken, meldt de politie. Het voertuig is total loss.

Het is volgens de politie nog niet met zekerheid te zeggen of de overledene de enige inzittende was.