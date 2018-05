Arrestanten Dam uit de cel

De 55-jarige man die schreeuwde voorafgaand aan het twee minuten stilte op de Dam is degene die is overgedragen aan de hulpinstanties. Volgens een woordvoerster heeft dat te maken met zijn gemoedstoestand.

De 66-jarige man die zwijgend een spandoek omhoog hield met daarop de tekst Churchill Massamoordenaar mag in vrijheid afwachten of het Openbaar Ministerie hem wil vervolgen. Zijn zaak is overgedragen aan het OM, aldus de politiewoordvoerster. Of zijn actie op de Dam verband hield met een andere opvallende actie, waarbij een vliegtuigje met sleep over verschillende steden vloog, kan de woordvoerster niet zeggen. Op die sleep stond ’Herdenk ook de Churchill doden’. De actie is niet strafbaar.

Een derde man die werd aangehouden is een 22-jarige toerist. Die was dronken en heeft dan ook een boete gekregen voor openbare dronkenschap na een nachtje in de cel.

