Nederlandse rozen sieren Sint-Pietersbasiliek bij Urbi et Orbi

Bloemist Paul Deckers uit het Limburgse Posterholt is sinds 2015 hoofdarrangeur van de Nederlandse bloemenhulde op het plein in Vaticaanstad. Tijdens de tv-uitzendingen op verschillende zenders, Nederlandse en Duitse bijvoorbeeld, waren de bloemen uit Nederland evenwel goed te zien. Deckers sprak zondag van „bescheidenheid, precies in de geest van waar we nu in zitten.”

„De Sint-Pieter is van binnen enorm groot”, zei Deckers. „Dan komen de bloemversieringen klein over.” Vanuit Nederland waren met name Avalanche-rozen naar Rome gegaan in de kleuren roze en wit. Op verzoek van het Vaticaan werden daar de afgelopen week nog gele rozen aan toegevoegd van een nieuwe soort, aldus Deckers. Deze soort rozen met de naam Momentum moet officieel nog op de markt komen. „Het Vaticaan is gek op gele en witte bloemen, omdat hun vlag wit-geel is”, zei Deckers. „Die gele rozen hebben we op het laatste moment nog bij het transport gedaan.”

Voor de kerkdienst waren tussen de vijf- en zesduizend rozen naar Rome gegaan. Daarnaast gingen nog eens 1500 rozen naar zorgcentra in de Italiaanse hoofdstad „als lichtpuntjes van hoop en troost”, aldus Deckers. „De mensen waren er enorm blij mee.”

Voor Paul Deckers zelf was het even wennen zondag. „Normaal zit ik met Pasen in Rome, maar vanochtend was ik vroeg op, en ben ik de racefiets opgestapt om vanuit thuis wat rondjes te gaan maken.” Deckers kijkt alvast reikhalzend uit naar Pasen 2022. „Volgend jaar staan we weer te popelen”, zei hij. „Dan gaan hopelijk opnieuw dertig ton aan bloemen en planten vanuit Nederland naar het Sint-Pietersplein in Rome, zoals vanouds.”

Paus Franciscus riep in zijn traditionele paasboodschap de internationale gemeenschap op de beschikbare coronavaccins ook met de armste landen te delen. Hij noemde de vaccins „essentieel in de strijd tegen het virus” en dat „alle mensen, vooral de kwetsbaren, hulp nodig hebben en recht hebben op toegang tot deze noodzakelijke zorg.” Ook riep paus Franciscus in zijn toespraak op tot een einde aan de voortdurende gewapende conflicten, met name in Syrië, Jemen en Libië.

In de kerk waren enkele tientallen mensen aanwezig, die vanwege de coronavoorschriften ver uit elkaar zaten en een mondkapje droegen. Normaal zijn tienduizenden belangstellenden aanwezig als de paus spreekt vanaf een balkon van de basiliek, maar door de maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan waren het Sint-Pietersplein en de kerk uitgestorven.