Fedde is vandaag overal tegelijk: dj toert door hele land in helikopter

De zonnebril blijft bij Le Grand niet op vanwege sterallures, de Utrechter kijkt vanachter zijn draaitafel recht de felle zon in. Voor zijn neus nemen sexy in het wit geklede danseressen het podium over. Die krijgen, naarmate de beats aanzwellen, steeds meer bezoekers in beweging. En zo wordt het toch al snel feest.

Razendsnel vervoer

Le Grand is vandaag op liefst vijf festivals geheel gratis en voor niks te beluisteren en bewonderen. Naast Zwolle doet hij Den Haag aan, Vlissingen, Rotterdam en Utrecht. Voor passend razendsnel vervoer voor de Ambassadeur van de Vrijheid is gezorgd. Net zoals dat voor Ronnie Flex en My Baby geldt, de andere Ambassadeurs die de andere steden waarin uitgebreid de vrijheid gevierd wordt voor hun rekening nemen.

In het Zwolse Park de Wezenlanden vindt traditioneel, samen met Haarlem, een van de grootste Bevrijdingsfestivals plaats, met in het verleden tot wel 160.000 bezoekers. Fedde Le Grand draait er in goed gezelschap. Voor de Utrechter traden Wulf (bekend van de hit Mind made up) en Miss Montreal onder meer al op. Na hem komen Chef’Special en Kraantje Pappie nog aan de beurt, die op het moment dat Fedde in Zwolle draaide nog te zien waren in respectievelijk Leeuwarden en Wageningen.

Stilgestaan bij de vrijheid, de hele gedachte achter alle festiviteiten, deden ze Zwolle net als op alle andere festivals om vijf voor vijf. Vrijheid is een werkwoord, vrijheid moet worden doorgegeven, zo luidde de boodschap vanaf het hoofdpodium. Komt die van ons in het gedrang, dan ’staan wij op en komen in verzet’, wat door de massa in de zon maar matig meegescandeerd werd.