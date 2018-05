Schietende agenten Den Haag gefilmd (video)

De man verwondde drie mensen. Een van hen is een 41-jarige Hagenaar, de ander een 21-jarige Zoetermeerder. Het derde slachtoffer is nog onbekend.

„De man is bij de politie alleen bekend vanwege verward gedrag. Op dit moment zijn er geen signalen dat er meer speelt”, aldus de politie.

Insteken

„Ik zag een gast die als een gek op mensen aan het insteken was. Zelfs iemand op de fiets werd uit het niets gestoken. We zagen de slachtoffers bloeden”, vertelt Max, die in flatgebouw aan de Fijnjekade in Den Haag woont.

Meerdere bewoners renden met handdoeken naar buiten om de slachtoffers te helpen. „Ze waren in hun nek gestoken. Ze reageerden nog wel maar waren behoorlijk gewond”, vertelt Max. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het politieonderzoek is nog in volle gang.

Video

De steekpartij gebeurde ten hoogte van het Nova Café en Lounge, in de buurt van de Haagse Hogeschool. Op Twitter circuleert een video van het moment waarop politieagenten toesnellen en de man meermaals beschieten.

De politie heeft de omgeving ruim afgezet en doet onderzoek. Bewoners van een groot complex aan een kade, dichtbij de plaats waar de steekpartij was, mogen hun huizen niet in of uit. De omgeving was met linten afgezet.