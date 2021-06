Staatsbezoek Duitsland rond

Bondspresident Frank-Walter Steinmeier stuurde de uitnodiging voor de visite al in 2019 voor juni 2020, maar die kon vanwege de coronacrisis toen niet doorgaan. De afgelopen weken is er koortsachtig overleg geweest tussen Den Haag en Berlijn om het staatsbezoek in juli alsnog te laten plaatsvinden.

Het moet nog blijken hoe ’normaal’ het staatsbezoek kan plaatsvinden, omdat er ook in Duitsland nog steeds bepaalde coronamaatregelen van kracht zijn.

Achter de schermen wordt er rekening mee gehouden dat de Duitse gastheren bijvoorbeeld de groepsgrootte gaan beperken bij sommige delen van het bezoek. Dit kan betekenen dat een deel van de entourage en media gedeeltes van het bezoek moeten overslaan.

Koning en koningin hebben sinds 2013 een reeks streekbezoeken gebracht aan Duitsland. De officiële visite in Berlijn is de logische afsluiting van die reeks. Daarnaast wil het kabinet het staatsbezoek graag nog laten plaatsvinden terwijl Angela Merkel bondskanselier is. Zij zwaait later dit jaar af.

De visite aan Duitsland wordt het eerste staatsbezoek dat koning en koningin brengen sinds het uitbreken van de coronacrisis. In maart vorig jaar reisde het koninklijk paar nog naar Indonesië. Daags na terugkomst in Nederland gingen scholen en horeca dicht en startte de ’intelligente’ lockdown.