Warmere aarde eist tol

Met name 65-plussers merken de gevolgen van de stijgende temperaturen wereldwijd. Ⓒ Foto Uschi Kurmann

AMSTERDAM - De stijgende temperaturen blijven niet zonder gevolgen voor de volksgezondheid wereldwijd en daarmee voor de arbeidsproductiviteit. Die gevolgen zijn zowel direct als indirect, zo blijkt uit een onderzoek dat in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet is gepubliceerd.