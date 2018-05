’Damschreeuwer Leo is ongeleid projectiel’

Juist daarom vraagt Emile Biesheuvel zich af waarom de 55-jarige oud-bodybuilder vrijdag op de Dam kon staan. „Het was een ongeleid projectiel. Deze man had allang in het vizier van politie of instanties moeten zijn.”

Het heeft er alle schijn van dat de 55-jarige Amsterdammer meerdere aliassen gebruikte. Hij noemt zichzelf Leo D., maar Biesheuvel kent hem als Leo Z. Toch zou hij weer een andere naam hanteren. Leo Z. publiceerde de afgelopen twee jaar documenten op sociale media waarop hij zichzelf Leonard noemt en door de politie L.J. Z. wordt genoemd.

De politie bevestigde zaterdag dat de man is overgedragen aan hulpinstanties vanwege zijn gemoedstoestand.

Steroïden en wartaal

Biesheuvel kent Leo Z. uit sportschool Van Onna. Die is inmiddels verdwenen. Leo trainde daar hard en nam deel aan wedstrijden voor bodybuilders. Op zijn eigen sociale media zet Leo begin vorig jaar nog een oude foto van een bodybuild-wedstrijd. Biesheuvel vermoedt dat Leo in die tijd aan de steroïden ging, en dat dat zijn geestestoestand heeft beïnvloed.

„Ik ben bij hem thuis geweest en zag hem tien jaar geleden nog bij mij in de winkel. Hij sloeg wartaal uit, praatte in zichzelf. Hij had een warme relatie en kinderen, maar zijn relatie was niet te redden”, vertelt hij over Leo Z.

Volgens Biesheuvel had Z. niet vrij rond moeten kunnen lopen. „Je ziet aankomen dat er iets gaat gebeuren. Het is een zielige man natuurlijk, hij moet goed begeleid worden.”