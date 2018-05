Man slaat Duitse toeristen op 5 mei

Een van de twee vrouwen was door de klap op de grond gevallen. De verdachte is een 24-jarige man uit de Zeeuwse stad. Die sloeg de vrouwen volgens Omroep Zeeland zonder enige aanleiding.

In de drukke Koestraat waar het gebeurde, waren veel getuigen. Een van de getuigen zat in een auto en kreeg een vuistslag toen hij achter de dader aanreed en hem aansprak. Dit 66-jarige slachtoffer hield er een pijnlijke kaak aan over.

Ook andere mensen gingen achter de weglopende Middelburger aan. Twee politiemensen hielden hem ten slotte aan. Hij zit vast en wordt nog gehoord.

Aangifte

De politie neemt later nog contact op met de Duitse vrouwen, van wie de leeftijd nog niet is bekendgemaakt, om hun aangifte op te nemen. De 66-jarige automobilist heeft al aangifte gedaan.