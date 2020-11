’Instagram verwijdert coronavideo van Diederik Gommers’

Mogelijk heeft het voorval te maken met boze saunahouders, die vonden dat de sauna onterecht negatief werd neergezet.

„We hadden op Instagram een filmpje neergezet waarin we samen met de NWO hadden samengewerkt om op een ludieke manier uit te leggen wat er met het virus in je lichaam gebeurt. In het filmpje zaten drie mensen in de sauna omdat we wilden uitleggen dat als je dicht bij elkaar zit dat je het virus kan overdragen. De saunabranche was het daar niet mee eens, want, zo stellen ze, in 70 graden kan het virus niet overleven. Misschien heeft het daarmee te maken”, aldus Gommers.

De ic-arts hoopt dat een en ander snel kan worden rechtgezet en dat het filmpje op zijn sociale medium kan terugkeren. Hij heeft nog maar sinds kort een ’Insta’-account. Een ontmoeting met artiest Famke Louise zette hem daartoe aan. Soms doet hij een live-sessie waarop kijkers vragen kunnen stellen over het coronavirus.

