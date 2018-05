Gewonden bij overval Amsterdamse supermarkt

De overvaller droeg een ’donkerblauw trainingspak, met capuchon en gezichtsbedekking’, zo bevestigt de politie aan deze krant. Op Burgernet is een melding uitgestuurd. Eerst werd gesproken over twee verdachten, maar dit klopt niet.

De steekpartij vond plaats aan de IJdoornlaan. „Twee personen in de winkel probeerden de overval te voorkomen. Zij werden gestoken”, verduidelijkt een woordvoerder van de politie.

Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Of het om personeel of omstanders gaat, is niet bekend.