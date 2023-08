Opnieuw stankoverlast in centrum Tiel door aardgasgeur

De brandweer werd even voor 17.00 uur gealarmeerd over de lucht aan de Tolhuiswal. „We weten welke stof het is maar we weten niet waar die vandaan komt, dat is weer een raadsel”, aldus de woordvoerster. De veiligheidsregio zegt er alles aan te doen om de klachten en overlast tegen te gaan.

Net als zaterdag wordt daarom het riool weer doorgespoeld. „Het is heel vervelend en daarom zijn we aan het spoelen, spoelen, spoelen.” Ook bestrijdt de brandweer de geur met een sproeistraal bij het Flipje & Streekmuseum. De geur is inmiddels wat afgenomen, aldus de veiligheidsregio.

De gemeente doet onderzoek naar de herkomst van de geur.