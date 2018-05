’Dochter zag hoe vader werd neergestoken’

Het moment dat op de schutter wordt geschoten. Ⓒ Regio15

Den Haag - Lukraak stak hij drie mensen neer. Toen hij zelf werd geraakt door politiekogels, schalde een „Alluhu Akbar” door de straten van Den Haag, waarna de politie opnieuw kogels afvuurde – omdat de dader het wapen niet losliet, zo stelt de politie. De man met een baard en een kufi, een islamitisch hoofddeksel voor mannen, werd uiteindelijk alleen geraakt in zijn been. Ondertussen is de hofstad in rep en roer.