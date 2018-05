Heel Frankrijk woest op Trump na imitatie Bataclan

Trump wilde de boodschap overbrengen dat de bloedige aanslag in Parijs anders had kunnen aflopen als iemand in de zaal een vuurwapen had gehad. Hij schetste daarbij hoe de extremisten „de tijd namen” voor het doodschieten van hun slachtoffers. „Bam, de volgende”, riep de president herhaaldelijk, terwijl hij een pistoolgebaar maakte met zijn hand (zie video onderaan).

De uitspraken van de president vielen slecht in Frankrijk. Naast Hollande uitte ook de Parijse burgemeester Anne Hidalgo stevige kritiek. Ze noemde het optreden van Trump „minachtend en onwaardig.” Door meerdere terroristische aanslagen in de Franse hoofdstad vielen op 13 november 2015 130 doden. De meeste slachtoffers stierven in de Bataclan, waar terroristen negentig mensen ombrachten.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten de uitspraken van Trump af te keuren. Het departement eist dat respect wordt getoond voor de nagedachtenis van de slachtoffers. Ook stelt het ministerie dat laagdrempelige toegang tot vuurwapens geen bescherming biedt tegen aanslagen, maar het juist makkelijker kan maken om terreurdaden voor te bereiden.

Trump kreeg ook vanuit Groot-Brittannië kritiek vanwege zijn speech. De president vergeleek een ziekenhuis in Londen met een oorlogsgebied. ,,Ze hebben geen vuurwapens. Ze hebben messen'', zei Trump, die omschreef hoe de vloeren van het ziekenhuis ondanks strenge vuurwapenwetgeving onder het bloed zouden zitten. ,,Messen, messen, messen'', somde de president op, terwijl hij steekgebaren maakte.