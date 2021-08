Levende legende Paul Anka (80): ’Ik weiger met pensioen te gaan’

De Canadees, die eind jaren vijftig de wereld veroverde met hits als Lonely Boy en Put Your Head on My Shoulder, is nog lang niet van zins zijn imposante carrière aan de wilgen te hangen. „Ik weiger om met pensioen te gaan. Mensen die met pensioen gaan, worden oud en gaan uiteindelijk vanzelf dood. Ik weiger daar aan toe te geven.”

Op 13 augustus verschijnt zijn jongste album, met daarop onder andere duetten met Olivia Newton-John, Andrea Bocelli en Michael Bublé. Maar, daarvoor is de kous voor Paul Anka nog lang niet af. „Ik ben alweer bezig met nieuw werk.”

Anka was als jonge jongen al een grootheid. Ⓒ HH/ANP

My Way

Nog altijd heeft hij die ondeugende blik, dezelfde als die zestienjarige jongen die doorbrak met wereldhit Diana, een nummer waar zelfs die ene beroemde prinses uit Engeland naar werd vernoemd. Hij schreef meer dan vijfhonderd geschreven liedjes, waaronder It Doesn’t Matter Anymore voor Buddy Holly, She’s a Lady voor Tom Jones en het legendarische My Way, op de melodie van het Franse Comme d’habitude van Jacques Revaux, voor zijn goede vriend Frank Sinatra.

En met 126 albums en meer dan honderd miljoen verkochte albums is Paul Anka een van de meest succesvolle artiesten uit de popgeschiedenis. Dat wil hij voorlopig nog wel even blijven.