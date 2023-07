Explosie en brand bij huis in Dronten

DRONTEN - In Dronten heeft zondagavond voor een huis in de Kampanje een explosie plaatsgevonden. Een politiewoordvoerder laat in de nacht van zondag op maandag weten dat er een melding binnenkwam van een harde „knal”, maar dat nog wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Over de vraag of het om een explosief zou kunnen gaan, zoals een lokale nieuwswebsite bericht, kon hij geen uitspraken doen. „We weten nog niet wat de oorzaak is.”