Balkon breekt af: vijf gewonden

Op het balkon stonden zes mensen. Vijf van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders zouden drie van hen slechts zijn meegenomen ter controle, en kunnen twee anderen wel serieuze verwondingen hebben.

De politie bevestigt dat niemand levensbedreigend gewond is geraakt. Wat de oorzaak is van het afbreken van het balkon, is niet bekend. Het gaat om balkons bij woonhuizen.

In januari brak nog een Arnhems balkon af. Dat incident werd vastgelegd op videobeelden omdat het gebeurde tijdens een feestje, en juist op het moment dat de feestvierende jongeren iets te vieren hadden.

