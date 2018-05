’Trump stuurde Israëlische spionnen naar protegé Obama’

Barack Obama (links) en Ben Rhodes (rechts), met een persvoorlichter in hun midden, tijdens de ambtsperiode van eerstgenoemde in april 2016. Ⓒ AP

LONDEN - Medewerkers van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een Israëlisch inlichtingenbedrijf ingehuurd om de privélevens uit te pluizen van oud-medewerkers van president Barack Obama die een rol speelden bij de totstandkoming van het atoomakkoord met Iran. Het doel was om de overeenkomst in diskrediet te brengen. Dit onthult de Britse krant The Observer, de zondagseditie van The Guardian.