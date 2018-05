’Verwarde man? Het voelde als aanslag’

Hij zag de steekpartij zelf niet gebeuren, maar bevond zich ineens in een aflevering van CSI, met schreeuwende mensen, paniek. „Ik woon precies daar op de hoek. Toen ik aankwam, was het slachtoffer net neergestoken. Er kwam een soort kraan bloed uit zijn nek. Later zag ik andere slachtoffers, lijkbleek, met stuiptrekkingen.”

Andere mensen schreeuwden ’hij heeft er al drie neergestoken!’. Michiel gaat, bij wijze van instinct, achter de man aan. „Schreeuwend, krijsend. Ik riep: kom hier! Je moet wat. Ik bleef wel op gepaste afstand, maar hij liep naar Holland Spoor, en daar stonden veel mensen. Je gaat niet toekijken hoe hij er nog drie pakt.”

Het was ’krankzinnig’, zegt Michiel. Een buurvrouw trok meteen haar shirt uit om het bloeden bij het derde slachtoffer te stoppen. Als agenten aankomen, schreeuwt hij ze naar de dader toe. De agenten schieten meteen. „Het was zo’n hectische situatie, je voelt dan echt haat. Ik was trots dat ze zo snel schoten – en blijkbaar alleen in zijn been. Correct gehandeld.”

Huh, verward?

Later werkt hij anderhalf uur mee aan een getuigenverklaring. Daarna komt de bezinning. Hij belt vrienden, laat het bezinken, leest het nieuws. „Ik vond het opvallend dat meteen werd gesproken over een verwarde man”, zegt Michiel, doelend op de lezing van de politie.

„Natuurlijk, als je nuchter bent, doe je zoiets niet. Maar het voelde als een soort aanslag-achtig motief. Zo’n man in volledig Marokkaanse outfit, Allahu Akbar roepend, volledig willekeurige mensen in de nek stekend...”

Geen politiek motief

Hij belt een Turkse vriendin. De twee praten erover. Het stempel ’verwarde man’ doet niet helemaal recht aan de gebeurtenis die hij heeft beleefd. Het voelde als een soort aanslag. „Kijk, als je nog zes mensen neersteekt, dan kun je het niet meer ontkennen. Maar het is lastig. Wanneer kun je daarover spreken?”, vraagt Michiel zich af.

In de meest gebruikte definitie van terrorisme wordt daar pas over gesproken, wanneer er een politiek motief is. In dit geval is dat niet aan de orde. Volgens burgemeester Krikke is terreur inderdaad uitgesloten. „De man is bij de politie bekend vanwege verward gedrag. Op dit moment zijn er geen signalen dat er meer speelt dan dit.”