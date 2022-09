Renesse aangewezen als veiligheidsrisicogebied vanwege dreiging

Volgens een politiewoordvoerder is er informatie binnengekomen dat een groep uit Dordrecht onderweg zou zijn om de confrontatie aan te gaan met een groep in Renesse. De aanleiding zou een incident zijn dat zich een week eerder heeft afgespeeld. Wat er precies is voorgevallen en hoe groot de groep uit Dordrecht is, is volgens hem onduidelijk. „We weten dat het in ieder geval niet om voetbalhooligans gaat.”

De woordvoerder zegt dat de maatregel preventief is ingesteld. „In de hoop dat ze rechtsomkeert maken. Op dit moment is het vrij rustig in Renesse.”