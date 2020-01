Raad Rotterdam geeft groen licht voor vuurwerkverbod

„Alleen een totaalverbod is goed handhaafbaar”, aldus GroenLinks-raadslid Stephan Leewis, die het verbod in stemming bracht. „Een tussenoplossing is lastig, want dan moet de politie op straat gaan bepalen wat voor soort vuurwerk het is.”

Burgemeester Ahmed Aboutaleb, al langer voorstander van een algeheel vuurwerkverbod, is blij met de beslissing van de raad. „Hiermee laten we aan de regering zien wat de meest verstandige weg is. De meeste voorzitters van de veiligheidsregio’s en ook de brandweer zijn voor een totaalverbod, dat negeren om politieke redenen is niet verstandig. De landelijke politiek zou er goed aan doen een voorbeeld te nemen aan het Rotterdamse model: naast een afsteekverbod burgers ook een alternatief bieden”, aldus de burgemeester. Hij doelt op vuurwerkshows in de wijken.

Afgelopen jaarwisseling stelde Rotterdam voor het eerst vuurwerkzones in, maar dit heeft volgens de ondertekenaars van de motie niet geleid tot vermindering van schade en letsel. De totale schade tijdens de jaarwisseling door toedoen van vuurwerk bedroeg 245.000 euro. Het Oogziekenhuis Rotterdam zag het aantal slachtoffers met letsel flink stijgen ten opzichte van meerdere jaren.

Wethouder dolblij

GroenLinks-wethouder Arno Bonte pleit al jaren voor een vuurwerkverbod en is blij met de instemming van de raad. „Ik ben er trots op dat mijn eigen stad onomwonden kiest voor een veilige en feestelijke jaarwisseling. Dat voorkomt heel veel slachtoffers, luchtvervuiling en andere ellende. Ik hoop dat de rest van het land dat voorbeeld snel zal volgen.” Bonte hield jarenlang het Meldpunt Vuurwerkoverlast in de lucht.