Bandje, biertje, zonnetje en een boodschapje

1 / 2 1 / 2 Bezoekers tijdens het Bevrijdingsfestival op het Malieveld. Ⓒ Foto ANP

Zwolle - Oh wee als iemand door de stilte op 4 mei heen wil schreeuwen en zo ons herdenken durft te verstoren. Maar hoe belangrijk is dat stilstaan bíj een dag later, als Nederland massaal naar een van de veertien gratis Bevrijdingsfestivals trekt voor een biertje en een bandje in de zon?