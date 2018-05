Mexicaanse politie vindt busje vol lijken

Het is al jaren onrustig in de Mexicaanse deelstaat Guerrero. Ⓒ AP

MEXICO-STAD - De Mexicaanse politie heeft zaterdag in een bestelbusje negen lichamen gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie behoorden de slachtoffers tot een groep van elf mannen die donderdag werden ontvoerd in Tixtla, een stad in de zuidelijke deelstaat Guerrero.