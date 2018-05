Streekvervoerders willen met bonden praten

In zijn uitnodiging schrijft Kagie dat de werkgevers met name willen praten over het tempo van loonsverhogingen en over hoe het vertrouwen kan worden vergroot dat gemaakte afspraken over de werkdruk in de praktijk goed worden uitgevoerd.

Na de landelijke staking van afgelopen week, willen dinsdag buschauffeurs in Twente, de regio Arnhem/Nijmegen en in Utrecht het werk neerleggen. Als werkgevers en bonden geen akkoord bereiken, volgen meer regionale stakingen.