Zorgen om nieuwe Eek-mutant: besmettelijker, dodelijker én beter bestand tegen vaccins

Zonder mondmasker én de juist QR-code op je telefoon - die aangeeft of je besmet bent geweest, ingeënt of negatief getest, kom je de markt in Phnom Penh niet meer op. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Amerikaanse virologen hebben vorige week in de staat Oregon de zogenaamde Eek-mutant aangetroffen in de Britse variant van het coronavirus. Daarmee is een combinatie ontstaan van het virus dat zich én sneller verspreidt én dodelijker is én beter bestand is tegen vaccins.