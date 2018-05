Kakkerlak in soep, restaurant gesloten

,,Bij onze inspectie bleek dat er inderdaad een probleem was met kakkerlakken en hygiëne”, bevestigt een woordvoerder van de NVWA.

De zaak kwam donderdag aan het rollen toen de Amsterdamse Jessy de Abreu na een lange dag werken een bakje saotosoep haalde bij Surinaams Chinees restaurant Kam Yin in de hoofdstad. Saotosoep is een Surinaams gerecht met onder meer kip, eieren, taugé en diverse kruiden en specerijen, maar in de regel zonder kakkerlakken. In het bakje van Jessy dreef echter wel een exemplaar.

Haar vriend Mitchell Esajas maakte het via facebook wereldkundig, waarna de NVWA bijna direct een inspectie uitvoerde. Het restaurant zou volgens AT5 inmiddels spijt hebben betuigd, maar Esajas is niet overtuigd. „AT5 heeft contact met ze opgenomen, nooit hebben ze contact met mij of Jessy de Abreu gezocht. Dat betekent dat ze geen F om klanten geven.”

De twee bedenken zich voorlopig wel even voordat ze weer saotosoep eten. „Ik heb geen medelijden (met het restaurant). Jessy is lichtelijk getraumatiseerd en durft misschien nooit meer saoto te eten”, schrijft hij.

Het verweer van Kam Yin aan AT5: „We willen voorop stellen dat het nooit had mogen gebeuren. De kakkerlakken reizen mee met de ingekochte goederen. We zijn aangesloten bij een ongediertebestrijding en doen er alles aan om ze buiten de deur te houden, maar we zitten natuurlijk ook in het centrum van Amsterdam, in hele oude panden. Ik wil geen excuses verzinnen, want wij moeten het voorkomen.”

Het restaurant in de Warmoesstraat is dicht. Het moet nu eerst een grondige schoonmaak uitvoeren en een nieuwe inspectie aanvragen, voordat het weer open kan.