Bewoners springen uit brandende flat België

De brand brak zondagochtend uit, in een appartement op de eerste verdieping van een appartementencomplex in het Belgische dorpje, nabij Moeskroen. De brandweer kwam massaal ter plaatse. Het hele gebouw werd ontruimd. De materiële schade is aanzienlijk. Persoonlijk ongelukken deden zich niet voor.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik