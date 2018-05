Renate Dorrestein overleden

De schrijfster was al een tijd ernstig ziek. Ze leed aan slokdarmkanker. Afgelopen september maakte de schrijfster bekend dat ze terminaal ziek was. Op vrijdag 4 mei overleed ze in het bijzijn van haar dierbaren in haar woning in Aerdenhout.

Renate Dorrestein schreef onlangs haar autobiografie Dagelijks werk en besteedde de afgelopen weken aan de promotie van dat boek, ondanks dat ze wist dat ze nog maar enkele maanden te leven had.

De Belgische Humo meldde eind april dat ze nog maximaal zes maanden te leven had, maar dat werd uiteindelijk nog maar een week na publicatie.

Volgens haar uitgever verliest de Nederlandse literatuur „een van haar meest gedreven en beste schrijvers, al zullen haar romans nog langdurig voortleven.”

Directeur Joost Nijsen van Podium noemt Dorrestein „onvermoeibaar betrokken, stimulerend, gevat en ruimhartig jegens anderen.” Ze wordt donderdag, op Hemelvaartsdag, in besloten kring begraven.