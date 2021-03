Rotterdammer (20) moet 20 mille betalen voor schade avondklokrellen

De rechtbank acht bewezen dat de man ruiten van het politiebureau aan het Sandelingenplein heeft ingeslagen, tegen deuren en ruiten heeft geschopt en vuurwerk naar binnen heeft gegooid. De man draait persoonlijk op voor de gehele schade. Mogelijk kan hij de schade later nog samen met andere daders delen.

Opsporingsbeelden

De man had zich in februari zelf gemeld bij de politie toen hij zichzelf had herkend op de opsporingsbeelden. Het OM verdenkt hem ook van het plunderen van het tankstation Esso aan de Vaanweg. De opgelegde cel- en taakstraf is gelijk aan de eis van het OM. De opgelegde schadevergoeding is iets lager dan de 25.000 euro die de officier van justitie had geëist. De schade aan de Esso bedroeg 5000 euro, maar die hoeft de man niet te betalen. Volgens de rechtbank kan niet worden bewezen dat hij in het kassagedeelte geld en sigaretten heeft gestolen. Hij zou alleen in het winkelgedeelte zijn geweest en snoep hebben weggenomen.

De rechtbank heeft woensdag ook een 19-jarige verdachte veroordeeld tot zeven weken cel en een taakstraf van 200 uur voor plunderingen van winkels aan de Beijerlandselaan.