LIVE | Emotionele stille tocht Bas van Wijk: ’Wij hebben deze verbinding nodig’

,,Oma, waarom moet ik stil zijn?” Een klein meisje stelt de onschuldige vraag aan haar oma, die zacht snikt. ,,Liefje, hoe leg ik je dit uit?” De Badhoevedorpse, die langs de weg staat met haar mededorpelingen als ‘erehaag’ als eerbetoon voor Bas van Wijk kijkt haar vriendin vragend aan. ,,Kán je dit überhaupt uitleggen aan een kind van vier? Ik wil niet dat ze in zo’n wereld leeft. Lieverd, we gaan zo een ijsje eten, nog even, alsjeblieft…”

De deelnemers aan de stille tocht die langslopen, krijgen het schrijnende tafereeltje niet mee. Zij lopen erlangs om samen uiting te geven aan hun ontsteltenis, woede en ongeloof over het doodschieten van Bas, afgelopen zaterdag op de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer.

Bij de kerk midden in het dorp wordt halt gehouden. De witte rozen en kaarsen worden daar voor Bas neergelegd. De 24-jarige Haarlemmer, die een groot deel van zijn jeugd in Badhoevedorp doorbracht en daar nog ongelofelijk veel vrienden heeft, ligt er opgebaard. Het verdriet om de verloren zoon en makker krijgt hier de vrije loop. Er vloeien veel tranen.

Burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam), Jos Wienen (Haarlem) en Marianne Schuurmans (Badhoevedorp) lopen gezamenlijk mee om hun respect te tonen. Schuurmans: ,,De dood van Bas heeft een grote invloed op Badhoevedorp. Velen kennen hem als een lieve, behulpzame jongen. Het is niet te verkroppen dat hij ineens uit het leven is genomen. Toen zijn vrienden kwamen vragen of zij een stille tocht mochten organiseren, kon ik daar alleen maar ja tegen zeggen. Als dorp hebben wij deze verbinding nodig.”

Onze verslaggeefster Mascha de Jong volgt de stille tocht.