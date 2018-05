Renate Dorrestein: ’Maar wie kan lachen is een mens’

Renate Dorrestein in 2015 Ⓒ Anko Stoffels

Tot het laatst toe geloofde Renate Dorrestein heilig in de kracht van literatuur. „Fictie laat ons zien wat het betekent om mens te zijn en hoe moeilijk het is een fatsoenlijk mens te blijven als de omstandigheden onfatsoenlijk worden”, stelde de schrijfster, die vrijdag in het harnas stierf, zo maakte haar uitgeverij Podium bekend.