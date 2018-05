Franse snelheidsduivel dood na ongeval met stoomdriewieler

Volgens de lokale politie zou Gissy, in het bijzijn van vrienden, familie en een cameraploeg, op een buiten dienst gestelde militaire landingsbaan zonder toestemming trainingsruns hebben willen maken. Dat deed hij op een met stoom aangedreven driewieler, waarmee hij al eens een snelheid van 261 kilometer per uur had gehaald.

Luttele seconden na de start klokte Gissy gisteren al een klein 300 kilometer per uur, daarna begon hij te slingeren en verloor de macht over het stuur. Met een snelheid van nog ongeveer 150 kilometer per uur raakte Gissy in de berm en crashte.

(Gissy met zijn stoomdriewieler)

Gissy reed niet alleen op ’steampowered’ driewielers. Vier jaar geleden haalde de Franse snelheidsduivel al eens een snelheid van 333 kilometer per uur op een fiets die werd voortgestuwd door een raket.

(Gissy op de raketfiets)