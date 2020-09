’Groepsgroottes beperken, sluitingstijden horeca aanpassen’

Het aantal coronabesmettingen stijgt vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De verspreiding is te herleiden naar de horeca en feesten in huiselijke kring, vooral onder jongeren. Vrijdag kondigt het kabinet in een persconferentie nieuwe maatregelen af die lokaal worden genomen.

Behalve onder jongeren en studenten lijkt er ook een probleem met feestzalen, waar gasten op bruiloften en partijen dicht op elkaar zitten. Sinds juli geldt er in de horeca geen limiet meer aan de grootte van groepen, zolang aan een paar voorwaarden is voldaan, zoals anderhalve meter afstand houden. Ook moeten gasten vaste zitplaatsen hebben. In horeca-ruimtes waar mensen rouleren, geldt nu een maximum van 100. Het lijkt erop dat burgemeesters aan deze knop willen draaien. In de huiselijke kring is het dringende advies niet meer dan zes gasten te ontvangen, maar dat blijft een advies.

Bekijk ook: WHO slaat alarm over verspreiding coronavirus in Europa

Bekijk ook: Haagse kopzorgen om oplopende coronabesmettingen

Sluitingstijd

Naast het terugschroeven van de groepsgrootte overwegen betrokken bestuurders ook het vervroegen van de sluitingstijden van de horeca en het intensiveren van campagnes gericht op jongeren en migrantengroepen aan wie boodschappen van afstand houden voorbij lijken te gaan. De maatregelen die burgemeesters vrijdag nemen, kunnen als blauwdruk dienen voor andere regio’s waar het coronavirus snel om zich heen grijpt.

Het overleg tussen het kabinet en de burgemeesters verantwoordelijk voor de zes risicoregio’s is nog volop gaande. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is ook aangeschoven bij de digitale vergadering. Volgende week debatteert de Tweede Kamer weer met premier Rutte en zorgministers De Jonge en Tamara van Ark over de oplopende besmettingen, de lange wachttijden bij de teststraten en de maatregelen die aanstaande zijn.