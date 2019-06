Politie deelt info ontsnapte patiënt kliniek Den Dolder

De man verbleef op de forensich psychiatrische afdeling van de kliniek, waar hij zaterdag niet terugkeerde van zijn verlof, wat hij toegekend had gekregen. De man was veroordeeld voor een mishandeling en een valse bommelding. Hij moest een jaar in de kliniek zitten.

„Zaterdag 1 juni is direct actie ondernomen om de man op te sporen”, meldt de politie. Dat heeft nog tot niets geleid. De man heeft binnen afzienbare tijd ’dringend medicatie nodig’, meldt de politie. „Het valt niet uit te sluiten dat hij een gevaar kan vormen voor zichzelf of zijn omgeving.”

De politie heeft een signalement vrijgegeven: het gaat om een man met blanke huidskleur, donkergrijs gemillimeterd haar met een klein kuifje en tatoeages op zijn been. Toen hij vertrok, droeg hij een donkerblauwe spijkerbroek, witte sportschoenen en een donkerbruin bomberjack.

Mensen die hem mogelijk hebben gezien, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.