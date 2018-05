Nog veel vragen over steekpartij Den Haag

„Laten we niet speculeren. De recherche moet nu eerst goed onderzoek doen”, zegt een woordvoerster van burgemeester Pauline Krikke. De politie meldde zaterdagavond dat de 31-jarige verdachte, die uit Den Haag komt, „bij de politie alleen bekend is vanwege verward gedrag.” „Op dit moment zijn er geen signalen dat er meer speelt.”

Agenten schoten de man in zijn been na de steekpartij bij het Johanna Westerdijkplein, dichtbij station Hollands Spoor. De gewonden zijn een 21-jarige Zoetermeerder en een 41-jarige Hagenaar. Wie het derde slachtoffer is kan de politie nog niet zeggen. Alle drie waren zaterdagavond buiten levensgevaar.

Op beelden van de arrestatie die door een omstander zijn gemaakt en door Omroep West gepubliceerd, zijn de woorden „Allahu akbar” te horen, Arabisch voor God is de grootste.