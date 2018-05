Slachtoffers steekpartij Den Haag nog in ziekenhuis

De ’verwarde’ steker ligt uitgeteld op de grond, nadat hij door de politie met een kogel is afgestopt. Ⓒ Regio15

DEN HAAG - Alle drie de mensen die zaterdag werden neergestoken in Den Haag liggen nog in het ziekenhuis. Hetzelfde geldt voor de 31-jarige verdachte die na de aanval door agenten werd neergeschoten in de buurt van het Haagse station Hollands Spoor. De politie zegt dat hij nog onder behandeling is, maar ook wordt verhoord over „zijn motief en de achtergronden van het incident.”