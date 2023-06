Gezondheidsraad deelt advies over nieuwe boosterprik tegen corona

Het wordt het eerste advies over de aanpak van het coronavirus sinds het einde van de pandemie. Het virus maakt tegenwoordig deel uit van het dagelijks leven, het is zogezegd endemisch geworden. Dat betekent niet dat het virus is verdwenen, want er raken nog altijd mensen besmet, door toedoen van het virus moeten nog altijd mensen in een ziekenhuis worden opgenomen en er overlijden ook nog steeds mensen door de gevolgen van de besmetting. Maar het dagelijks leven hoeft er niet langer voor te worden stilgelegd, besmetting wordt niet meer koste wat kost voorkomen en voor ziekenhuizen is de infectie simpelweg een van de vele aandoeningen geworden waarvoor mensen behandeling kunnen krijgen. Het coronavirus is een virus als alle anderen.

Zorgminister Ernst Kuipers had de Gezondheidsraad gevraagd om advies over een "structureel vaccinatieprogramma". Zo wil de minister weten of het mogelijk is om een boosterprik tegen corona te combineren met de jaarlijkse griepprik in het najaar.

In januari 2021 werd voor het eerst iemand gevaccineerd tegen het coronavirus. Nederland was daarmee het laatste land in de Europese Unie dat begon met inenten. Ongeveer 12,4 miljoen mensen hebben die prikken gehad. Afgelopen najaar was er een herhaalprik om de afweer tegen het coronavirus een oppepper te geven. Van die optie hebben 4,2 miljoen mensen gebruikgemaakt. Dit zijn met name mensen van 60 jaar en ouder.