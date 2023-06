Gezondheidsraad: start in najaar met nieuwe vaccinatieronde tegen corona

Drie jaar na de start van de coronapandemie heeft een enorm deel van de Nederlandse bevolking immuniteit opgebouwd door vaccinatie, een doorgemaakte infectie of allebei, stelt de Gezondheidsraad. Uit de PIENTER-coronastudie bleek in het najaar van 2022 dat meer dan 99 procent van de 12-plussers antistoffen tegen het spike-eiwit van het virus heeft. De immuniteit neemt echter af na verloop van tijd en nieuwe virusvarianten kunnen de immuniteit omzeilen. Corona kan daardoor ziekte blijven veroorzaken.

Om die reden moeten 60-plussers en medische risicogroepen volgens de Gezondheidsraad dit najaar in aanmerking kunnen komen voor een extra coronavaccin. Onder medische risicogroepen vallen onder meer mensen met een verzwakt immuunsysteem, neurologische aandoeningen en personen met het syndroom van Down. Ook personen uit de ‘griepprikgroep’ worden tot die categorie gerekend en zouden weer een nieuw vaccin moeten kunnen krijgen, zoals mensen met morbide obesitas, met een chronische stoornis van de hartfunctie en transplantatiepatiënten.

Minder ziekmakend

In 2022 ontstonden het hele jaar door nieuwe virusvarianten die steeds weer voor nieuwe besmettingsgolven zorgden, aldus de raad. ,,Hoewel de nieuwe virusvarianten minder ziekmakend waren, was na iedere besmettingsgolf een tijdelijke toename te zien in het aantal ziekenhuisopnames en IC-opnames.” De ziektelast was het hoogst bij deze twee groepen.

VIDEO: In 2022 legde viroloog Ab Osterhaus uit hoe gevaarlijk griep én coronavirus tegenlijk kan zijn. Tekst gaat verder onder de video.

En de instantie verwacht dat er ook de komende tijd toch weer meerdere infectiegolven per jaar zullen zijn. Een prik in het najaar zorgt ervoor dat de bescherming optimaal is in de winter, wat ook handig uitkomt in het geval dat een coronagolf samenvalt met een griepgolf.

Zwangeren

Bovendien adviseert de raad om het vaccinatieaanbod aan zwangeren voort te zetten, omdat corona ook bij hen ernstig kan verlopen. Jaarlijkse vaccinatie van zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten kan indirect ook helpen risicogroepen te beschermen tegen ziekenhuisopname of sterfte door het virus.

Voor jongere en minder kwetsbare groepen wordt vaccinatie voorlopig niet direct aangeraden, omdat bij hen de kans op een ernstig verloop van corona kleiner is. Er blijft bij jonge mannen ook een zeldzaam risico op bijwerkingen, zoals myocarditis (ontsteking van de hartspier). Tegelijkertijd kan vooral corona die aandoening veroorzaken, stelt de raad. Omdat nog onduidelijk is hoe corona zich verder zal ontwikkelen, adviseert de Gezondheidsraad om het vaccinatieprogramma ieder jaar te evalueren en zo nodig aan te passen.