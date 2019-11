Bedankje voor held Peter die Lucky uit de gracht redde

Atussa is al het derde slachtoffer in tien jaar tijd die Duivesteijn uit het water heeft gevist. „De gracht is prachtig, maar ook een sluipmoordenaar. Denk eerst na voordat je erin springt: bel 112, bel aan bij buren en kijk hoe je eruit kunt komen. Onderkoeling ligt op de loer”, waarschuwt hij.

„Normaal denk ik bij alles wel tien keer na voordat ik iets doe”, zegt Fadaian, „maar in een opwelling sprong ik met jas en al in het water. Lucky gleed uit met zijn achterpoten en viel zo in de gracht. Mijn dikke, zware jas trok me naar beneden. Ik hield Lucky vast en probeerde mezelf vast te houden aan het touw van een boot.” Ondertussen lag Duivesteijn nog in dromenland. „Ik hoorde ’help’, en ik riep ’ik kom eraan’.”

„Ik was zo blij, want er liep helemaal niemand op straat. Ik weet niet hoe het anders was afgelopen”, zegt de Haagse. „Hij kwam in een badjas naar buiten en die waaide als een superman-cape op.”

Inmiddels is ze weer enigszins van de schrik bekomen. Met de hond Lucky, die zijn naam wel eer aan doet, gaat het ook goed. „Maar ik loop niet meer langs de gracht met hem”, aldus Atussa Fadaian.