NS wil nieuwe Sprinters kopen: ’Voorkomen dat tekort aan treinen ontstaat’

,,We willen een comfortabele en toegankelijke trein die inzetbaar is als Sprinter: snel optrekken en afremmen en geschikt voor snelheden tot 160 km/uur. Daarbij onderzoeken we of de nieuwe trein ook dienst kan doen als Intercity. De planning is dat reizigers vanaf eind 2027 met de nieuwe Sprinter kunnen gaan reizen”, verwacht Roel Okhuijsen, verantwoordelijk voor de aanschaf van nieuwe treinen bij NS.

Opmerkelijk

De stap die NS zet is opmerkelijk omdat veel treinen nu soms halfvol rondrijden. ,,We zitten nu op ongeveer 80 procent van het aantal reizigers van voor de coronapandemie. Toch kijken we al naar de lange termijn en verwachten richting 2030 een forse reizigersgroei. Aangezien het jaren kost voordat een nieuwe trein rijdt, moeten we ons nu voorbereiden op de toekomst en beginnen met de aanbesteding”, meent Okhuijsen.

NS start daarom met de eerste fase van de aanbesteding, de zogenaamde Request For Information. Het doel hiervan is de selectie van mogelijke leveranciers. Het sluiten van een contract en daarmee het besluit tot de definitieve aanschaf is voorzien begin 2024. De nieuwe aanwinst moet volgens NS ook een trein worden met een ruim en licht interieur, rolstoeltoegankelijke toiletten, wifi, reisinformatieschermen, stopcontacten en USB-aansluitingen in alle coupés, een gelijkvloerse schuiftrede voor betere toegankelijkheid en comfortabele stoelen.

Duitsland of België

Okhuijsen: ,,Het definitief aantal treinstellen voor deze basisbestelling - van 8.000 tot 18.000 zitplaatsen - wordt in de volgende fase bepaald. Maar we willen als vervoerder ook nog de mogelijkheid hebben bij de fabrikant om eventueel aanvullende bestellingen te plaatsen van soortgelijke treinen die ook gebruik kunnen maken van het spoor in Duitsland of België.”

Op dit moment rijden ruim 185 van de 206 bestelde nieuwe Sprinters van de Spaanse treinfabrikant CAF op het spoor, de zogenaamde Sprinter Nieuwe Generatie (SNG), waar een totaalbedrag mee gemoeid was van circa 900 miljoen euro. Ook heeft NS voor een bedrag van 1,1 miljard euro 99 nieuwe Intercity’s van het type Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) besteld bij de Franse fabrikant Alstom, die naar verwachting eind dit jaar begin 2023 op het spoor gaan rijden.