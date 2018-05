Het is vandaag Internationale Anti-Dieetdag!

De Internationale Anti-dieetdag werd in 1992 in Groot-Brittannië in het leven geroepen als reactie op de dood van een 15-jarig meisje. Ze pleegde zelfmoord omdat ze zichzelf met maat 42 te dik vond.

In Nederland wil de Obesitas Vereniging aandacht vragen voor de gezondheid, in plaats van het gewicht. De vereniging roept iedereen op om op 6 mei één dag niet met de lijn bezig te zijn. Ook herdenken ze op deze dag de slachtoffers die als gevolg van eetstoornissen, ongezond gebruik van medische hulpmiddelen en operatieve ingrepen zijn overleden.

Levensstijl

Van een gevecht tegen de kilo’s wordt alleen de dieetindustrie beter. Daarover zijn niet alleen voortdurend lijnende mensen, maar ook psychologen en leefstijlcoaches het roerend eens. Voorgoed afvallen is geen kwestie van diëten, maar van een andere levensstijl. Toch blijven we hardnekkig geloven in elk wonderdieet dat nu weer in de mode is. Hoe komt dat?

