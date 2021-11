Eitan (6), enige overlevende kabelbaanramp, moet definitief terug naar Italië

De jonge Eitan Biran was in mei betrokken bij een dramatisch kabelbaanongeval in Italië, waarbij in totaal veertien doden vielen. Onder meer zijn ouders en broertje kwamen om het leven toen hun cabine door een kabelbreuk neerstortte. De jongen, die al jaren in Italië woonde, werd na zijn ziekenhuisopname ondergebracht bij de zus van zijn vader. Vele Italianen leefden met het jongetje mee.

De ouders van Eitans moeder willen dat de joodse jongen in Israël opgroeit. Zijn opa nam hem tijdens een bezoek in Italië met een huurauto mee naar Zwitserland, waar ze met een privévliegtuig naar Israël vertrokken. De grootvader wordt door Italiaanse aanklagers beschuldigd van kidnapping. Zijn vermeende handlanger werd vorige week opgepakt.

Eerder werd in hoger beroep ook al bepaald dat de jongen terug moest naar Italië, nadat een lagere rechtbank daar eveneens toe had bevolen. Maar daar was de grootvader het niet mee eens. De rechtszaken gaan over de tijdelijke voogdij over Eitan, die is toegewezen aan zijn tante. Op 1 december begint in Milaan een rechtszaak over wie op de lange termijn voor de jongen zal zorgen.