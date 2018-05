Het blijft nog wel even warm!

Vandaag bereikt het kwik op sommige plaatsen een comfortabele 24 tot 26 graden, zo meldt Weerplaza. En dat blijft nog wel zo tot en met dinsdag, met misschien hier en daar nog wel een graadje warmer. Pas woensdag worden de eerste wolkenvelden verwacht.

Pal aan de kust is zondagmiddag kans op een frisse wind van zee. Als die opsteekt, daalt de temperatuur op het strand tot 16 of 18 graden. De zonkracht blijft onveranderd groot: 5 tot 6 tussen 12.00 en 15.00 uur. Smeren is het devies!

Woensdag

In Zeeland, Zuid- en Noord-Holland en het westen van Brabant is het woensdag nog steeds 22 tot 24 graden. Verder naar het binnenland misschien nog ietsje warmer, maar het wordt ook vochtiger in de atmosfeer. Er ontstaan stapelwolken, die behoorlijk kunnen opbollen. Tot woensdagavond blijft het droog, in de avond kan in Limburg een eerste buitje vallen.

Donderdag, Hemelvaartsdag, koelt het flink af, tot een graad of 16.

η-Aquariden

Dat het tot woensdag helder blijft, is ook voor de sterrenkijkers gunstig. Op 8 mei om 4.45 is de meteorenzwerm η-Aquariden goed te zien. Er komen dan zo’n 6 tot 8 meteoren per uur langs, vrij laag boven de horizon richting het zuidoosten. Het hoogtepunt van de meteorenzwerm valt al op maandagavond rond 21.00 uur, als er zo’n 30 ’vallende sterren’ per uur passeren. Helaas is het dan nog te licht om ze goed te kunnen zien.