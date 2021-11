Coalitiepartijen over kabinetsdraai einde fossiele steun: ’De enige goede keuze’

In eerste instantie was Nederland niet van plan het akkoord te tekenen. Het demissionaire kabinet zei ’het ambitieniveau’ aan het nieuwe kabinet te willen overlaten. Nu gebeurt dat dus alsnog. Uitleg volgt maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens De Bruijn is de draai ’geen eenvoudig besluit’ en moest er eerst tussen diverse bewindslieden afstemming worden gezocht. Dat gebeurde vrijdag in de ministerraad en dit weekeinde tussen bewindspersonen. „Het is een besluit met een daadwerkelijke impact”, laat hij weten.

Verzekeringen

Via zogeheten exportkredietverzekeringen helpt de overheid nu nog bedrijven die meewerken aan fossiele projecten in het buitenland. Deze overheidsverzekeringen bestaan omdat grote projecten in andere landen vaak niet via commerciële bedrijven te verzekeren zijn. De overheid springt dan bij. Eerder zette Nederland echter al in op het terugdringen van dergelijke investeringen, erkent De Bruijn.

Bekijk ook: Nederland steunt in Glasgow toch verklaring einde fossiele steun

De verzekerde bedragen kunnen oplopen tot honderden miljoenen euro’s per project. Nederland helpt bijvoorbeeld maritiem dienstverlener Van Oord, die meewerkt aan een groot aardgasproject in Mozambique, door het bedrijf voor 900 miljoen euro te verzekeren. Dat gebeurt via de organisatie Atradius DSB, die door het ministerie van Financiën wordt aangestuurd.

Via de overheidsverzekeringen worden vervuilende gas- en olieprojecten indirect gesteund, terwijl het gebruik van deze fossiele brandstoffen juist moet worden afgebouwd om de klimaatdoelen te halen.

’Gelijk speelveld’

Demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz laat maandag weten dat het kabinet tot andere inzichten is gekomen omdat steeds meer landen de verklaring tekenden. „We zagen het aantal landen die de verklaring steunden, groeien. Voor een gelijk speelveld is het van belang dat er zoveel mogelijk landen meedoen”, aldus Yeşilgöz op NPO Radio 1.

Zij zag ook dat in de Tweede Kamer een groot aantal partijen kritisch was over de eerder ingezette koers van Nederland. „Het verdrag ligt primair bij de collega’s van Financiën en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking, maar we hebben er wel gezamenlijk naar gekeken.”

Landen die de verklaring steunen, beloven hun steun aan nieuwe internationale projecten met deze fossiele brandstoffen (gas, olie en steenkool) eind 2022 te zullen staken, ’beperkte uitzonderingen’ daargelaten. Investeringen en garanties mogen in ieder geval het halen van de klimaatdoelen niet belemmeren.

’Belangrijk signaal’

In de Tweede Kamer gaan bij kabinetspartijen de vlaggen inmiddels ook uit. „Dit is de enige goede keuze”, zegt D66-Kamerlid Boucke. „Voor onze schone toekomst en voor onze economie. We willen, moeten, vooroplopen. En investeren in de toekomst in plaats van in fossiele technieken en brandstoffen van de vorige eeuw.”

VVD-Kamerlid Erkens noemt het ’goed dat het kabinet heeft geluisterd naar signalen uit de Tweede Kamer en kijkt naar wat nodig is voor een verstandige verduurzaming van de Nederlandse economie’. Erkens: „Met deze verstandige stap voor het klimaat zorgen we voor verduurzaming en het behoud van een gelijk speelveld.” Ook het CDA sluit zich daarbij aan. „Belangrijk signaal”, aldus Kamerlid Bontenbal.