Het regent annuleringen in Giethoorn

Giethoorn is normaliter populair bij Chinezen. Ⓒ Wilbert Bijzitter

GIETHOORN - Kwamen er in 2019 liefst 380.000 Chinezen voor een vakantiereisje naar Nederland, het alom gevreesde en in sommige gevallen dodelijke coronavirus zou dit jaar weleens voor een behoorlijke dip kunnen zorgen. Een horecaonderneemster uit Giethoorn, normaliter een ware trekpleister voor Aziatische toeristen, slaat nu al alarm vanwege het uitzonderlijk hoge aantal annuleringen in enkele dagen.