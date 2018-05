Allemaal in de file naar de kust

Zondagochtend rond half 10 ontstonden de eerste opstoppingen al op de N201, de wat files betreft beruchte weg tussen Haarlem en Zandvoort. Wat niet hielp is dat stoplichten in Haarlem korte tijd kapot waren, maar die storing is inmiddels voorbij.

Ook op de wegen bij Lisse is het druk door bezoekers van de Keukenhof.

Richting andere stranden valt de drukte nog wel mee. Het is drukker, maar het loopt niet hopeloos vast richting bijvoorbeeld Castricum en Scheveningen.

Meteorologen van Weeronline zeiden zaterdag al tegen De Telegraaf dat zondag en maandag de mooiste stranddagen worden. Het is zonovergoten, lokaal zomers warm en de kans op zeewind is op die dagen het kleinst.