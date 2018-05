Arrestatie om zwaaien met messen in azc Weert

Het AZC in Weert is gevestigd in de voormalige Van Horne Kazerne. Ⓒ ANP

WEERT - De politie heeft een man opgepakt die in het asielzoekerscentrum (azc) in Weert „met messen had gezwaaid.” Ook een andere man die zich volgens de politie misdroeg is aangehouden. Niemand raakte gewond.