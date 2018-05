Mannen trekken messen in azc Weert

Het AZC in Weert is gevestigd in de voormalige Van Horne Kazerne. Ⓒ ANP

WEERT - De politie heeft in het asielzoekerscentrum (azc) in Weert twee mannen opgepakt die medewerkers met messen hadden bedreigd. Een van hen verbleef zonder toestemming in het centrum. Toen medewerkers dat ontdekten en hem weg wilden sturen, begon de bewoner bij wie hij te gast was hen te bedreigen. ,,Eerst met woorden, daarna met messen'', aldus de politie.