Berging metro Spijkenisse begint dinsdagochtend

Het metrostel belandde op een kunstwerk: de staart van een walvis die uit water steekt. In de metro zaten geen passagiers. De bestuurder is niet gewond geraakt en heeft het voertuig zelfstandig kunnen verlaten. Hij is aangehouden en wordt verhoord. „Dat is standaardprocedure bij dit soort zware incidenten”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Onderzocht wordt hoe de metro door het stootblok heeft kunnen rijden.

Ⓒ MediaTV

Specialisten van een kraanbedrijf, de gemeente en de RET hebben een plan opgesteld om het metrostel veilig te verwijderen. De gemeente is bezig met het weghalen van struiken, het rooien van vier bomen en het tijdelijk dempen van een sloot in de buurt van het station. Ook komen er rijplaten om ruimte te maken voor een kraan die het metrostel moet weghalen.

Bestuurder aangehouden

De veiligheidsregio heeft mensen opgeroepen hulpverleners de ruimte te geven en niet naar de plek te komen waar de metro door het stopblok is geschoten.

Luchtfoto gemaakt met drone van de berging van de metro. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP