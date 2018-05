Verwend nest vindt 1000 dollar zakgeld te laag

Nicolette was te gast in het televisieprogramma Dr. Phil, omdat ze het niet eens was met het feit dat haar moeder haar zakgeld had verlaagd naar ’slechts’ duizend dollar per maand. Tijdens de uitzending werd al snel duidelijk dat Nicolette een luizenleventje heeft. Haar moeder betaalt haar sportschoolabonnement, haar veganistische eten evenals haar bezoekjes aan de kapper en de nagelsalon.

Schuldgevoelens

De moeder van Nicolette vertelt in het programma dat ze zich schuldig voelt tegenover haar dochter. Ze werkt lange dagen en ziet haar dochter te weinig. In ruil daarvoor krijgt Nicolette alles; om haar schuldgevoelen af te kopen.

Het uitgavenpatroon van Nicolette liep zo uit de hand dat ze per week zo’n duizend dollar wist te spenderen. Om die reden heeft haar moeder het verlaagd naar duizend dollar per maand. „Ik voel me zo arm. Ik kan zo niet meer leven. Ik ben constant blut en als je het mij vraagt, dan vind ik dat mijn moeder mij minstens 2.500 dollar per maand moet geven om rond te komen”, vertelt Nicolette aan Dr. Phil.

Dr. Phil wist het probleem niet direct op te lossen, maar volgens hem ligt de kern van het probleem bij de opvoedstijl van de moeder van Nicolette. De uitzending zorgt voor veel reacties van kijkers. Er gaan geruchten dat de moeder en dochter zich alleen hebben opgegeven voor het programma voor de publiciteit.

Nederland

Het gemiddelde zakgeldbedrag in Nederland voor kinderen van 15 jaar oud is zo’n twintig euro per maand. Een behoorlijk groot verschil met het bedrag dat Nicolette maandelijks ter beschikking heeft.